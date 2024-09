Kult-Club erneut gerettet Düsseldorfer Stadttochter D.Live mietet den Ratinger Hof

Zustimmung – unter anderem von Gerlach und Münter – fand die neue Lösung am Donnerstag im Kulturausschuss. Dort hatten die Grünen eine Anfrage zur Zukunft des Hofes eingereicht. In die Antwort der Verwaltung flossen nun die neuesten Entwicklungen ein. „Ich freue mich total“, sagte Gerlach über das Vorhaben. Gleichzeitig erinnerte sie daran, dass die Grünen den Vorschlag schon vor fünf Jahren in die politische Diskussion eingebracht hätten. Ihr sei es wichtig, dass die Politik nun weiter mit einbezogen werde.