Ausverkaufte Shows und EM-Spiele in Düsseldorf „Das war jetzt erst mal ein Rekordsommer – in Zahlen und Emotionen“

Hunderttausende Besucher strömten in diesem Sommer in die Merkur Spiel-Arena. Die Fußball-Europameisterschaft und drei ausverkaufte Coldplay-Konzerte begeisterten die Besucher. Die Stadttochter D.Live blickt auf einen vollen und erfolgreichen Eventsommer zurück. Über die Lehren, die sie daraus gezogen haben, und was als nächstes ansteht, haben wir mit Laura Becker, General Managerin der Arena, und Annalena Mandrella, Head of Communications, gesprochen.