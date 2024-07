Einzelhandel in Düsseldorf Stadtteilzentren brauchen sich nicht zu verstecken

Rund 50 Stadtteilzentren unterschiedlicher Größe und Bedeutung gibt es in Düsseldorf. Um diese zu stärken, hat der Stadtrat 2016 einen Rahmenplan Einzelhandel beschlossen, der ein verbindliches Steuerungsinstrument für die Einzelhandelsentwicklung in Düsseldorf darstellt. Mit diesem Plan soll unter anderem die flächendeckende Nahversorgung sichergestellt werden. „Das fußläufige Angebot von Waren des täglichen Bedarfs trägt dazu bei, die Lebensqualität in den Wohnquartieren zu steigern und Verkehr zu vermeiden“, so die Stadt. Doch nicht nur für die Nahversorgung sind diese Zentren wichtig. „Sie stellen unverzichtbare kommunikative Treffpunkte dar“, sagt die Stadt. Deshalb ist auch das Erscheinungsbild, die Aufenthaltsqualität der Einkaufsstraßen dafür verantwortlich, wie gut diese genutzt werden. Das funktioniert je nach Standort ganz unterschiedlich. Drei Beispiele.



Westfalenstraße Die rund 800 Meter lange Westfalenstraße in Rath gehört zu den großen Stadtteilzentren in Düsseldorf und wird noch durch die Angebote in der angrenzenden Straße In den Diken ergänzt. In der Vergangenheit hat die Einkaufsstraße immer gute Bewertungen erhalten, wenn es um das Thema Nahversorgung ging, und das dürfte auch weiterhin der Fall sein, denn dort sind viele Branchen und Dienstleister, Supermärkte und Discounter vertreten. Sogar die Sparkasse und die Post haben dort noch Filialen, aber auch ein Uhrmacher, Juweliere und ein Schreibwarengeschäft. Ergänzt wird das vielfältige Angebot noch durch öffentliche Einrichtungen, die Stadtteilbücherei und das Zentrum plus befinden sich im Umfeld der Straße und sorgen mit für eine hohe Passantenfrequenz. „Der Anteil an Geschäften mit Waren im unteren Preissegment, Discountern und ethnisch geprägten Lebensmittelläden“ ist allerdings hoch, wie es auch im Rahmenplan heißt. Zudem macht der nördliche Bereich den Politikern und Bürgern Sorge, da dort viel Leerstand herrscht, die Nutzungen rasch wechseln.