Düsseldorfer Stadtrat entscheidet am Donnerstag Stadtteilpolitiker offen für Prüfung eines Bücherei-Neubaus

Die Benrather Stadtteilbücherei befindet sich in einem geschichtsträchtigen Gebäude: der Orangerie des Benrather Schlosses. Vor allem alteingesessene Benrather und Urdenbacher lieben diesen Standort. Nicht wenige Bücherei-Nutzer schließen an die Ausleihe oder Rückgabe von Medien einen Spaziergang durch den Schlosspark an. Doch einen großen Nachteil hat das Gebäude: Es ist nicht barrierefrei und steht unter Denkmalschutz. Alleine schon, wer in das Gebäude will, muss mehrere Stufen überwinden. Und drinnen wird es nicht besser.