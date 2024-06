Neue Pläne für die Düsseldorfer Bibliotheken Diese Stadtteilbüchereien sollen demnächst auch am Wochenende öffnen

Auch die Düsseldorfer in den Stadtteilen können sich darauf einstellen, dass ein Besuch in den Büchereien in ihrer Nähe demnächst länger möglich sein wird. Bereits seit Januar wird in der Bücherei Bilk an der Friedrichstraße das Konzept „Open Library“ in einer Pilotphase getestet. Seitdem ist die Bücherei auch samstags von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Zwar steht samstagsvormittags wie gewohnt das Bibliotheksteam am Kundenservice und an den Auskunftsplätzen zur Verfügung. Am Nachmittag und auch sonntags ist allerdings nur Wachpersonal im Einsatz. Die Ausleihe und Rückgabe von Medien ist dann dennoch über die Automaten möglich. In der aktuellen Vorlage heißt es jetzt: „Aufgrund des Erfolgs der Wochenendöffnung am Standort Bilk soll diese im Jahr 2025 fortgeführt werden.“