Rheinufer in Düsseldorf Die Stadtstrände in Düsseldorf sind wieder geöffnet

Eine weitere Neueinführung ist ein überarbeitetes Food-Konzept mit immer wechselnden Food-Trucks. Mit „Downtown Waffels“ gesellt sich ein besonderes Projekt in das gastronomische Aufgebot der Stadtstrände. Denn Downtown Waffels ist ein Inklusionsprojekt für Menschen mit geistiger Behinderung, was ihnen den Einstieg in die Arbeitswelt ermöglichen und somit auch gesellschaftliche Potenziale eröffnen soll. Nach wie vor bieten die Stadtstrände ein breites Angebot an Getränken an. Von alkoholischen Drinks wie Bier, Wein und Cocktails zu nicht-alkoholischen Drinks wie Limos. Viele der Getränke haben Bio-Qualität und sind auch exklusiv für den Stadtstrand hergestellt worden. Mitgebrachte Speisen und Getränke auf den Stühlen und den Tischen der Stadtstrände seien nach wie vor nicht ganz vermeidbar, denn die Wiesen am Apollo, sind öffentlicher Raum. „Aber wenn genug Platz frei ist, dann kann man sich auch in die Stühle setzen. Das ist kein Problem.” Trotzdem, so sagt Michels weiter, „sind die Plätze für die Gäste da, die auch vor Ort etwas erworben haben.