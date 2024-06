Überraschung nach vielen Querelen in Düsseldorf Stadtspitze wechselt Standort für den Opern-Neubau

Der Stadtrat wird am Donnerstag wohl nicht über einen Architektenwettbewerb für eine neue Oper an der Heinrich-Heine-Allee entscheiden – denn die soll nach Informationen unserer Redaktion jetzt am Wehrhahn gebaut werden. Gründe: Die Stadt kann, wie aus dem Immobilienmarkt zu hören ist, das Grundstück aus der Insolvenzmasse der Signa-Gruppe herauskaufen. Experten sprechen beim Preis von einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag.