Ärger über Düsseldorfer Bankhaus : Stadtsparkasse sperrte Flutopfern die EC-Karte

Dinka Mihic und Thommy Schott (r.) kamen mit Kindern (v.l.) Lejla, Lulu, Julia und Bianca im Kloster in Köln bei Schwester Ancilla unter. Foto: Stephen Petrat

Düsseldorf Eine aus Düsseldorf ins Ahrtal gezogene Familie verlor ihr Hab und Gut und bekam Geld gespendet. Doch plötzlich verlor sie den Zugriff auf ihre EC-Karte. „Eine Unverschämtheit“, sagt Familienvater Thommy Schott.

„Wir standen gerade am Band in einem Drogeriemarkt, weil wir Sachen für unser Baby einkaufen mussten. Dann konnten wir plötzlich nicht bezahlen“, sagt Familienvater Thommy Schott. Einen Tag später, am Freitag vergangener Woche, habe ihm eine Mitarbeiterin der Stadtsparkasse von oben herab erklärt, dass man bis Mittwoch eine Liste mit Nachweisen über die Spender erwarte. Auch die Notlage der Familie müsse belegt werden. Andernfalls drohe die erneute Sperrung des Kontos. Vorläufig sei das Konto aber wieder freigeschaltet.