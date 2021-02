Mehr als 250.000 Euro auf Giro- und Tagesgeldkonten : Sparkasse Düsseldorf kündigt Kunden mit hohen Guthaben

Düsseldorf Die Sparkasse Düsseldorf hat Kunden gekündigt, die 250.000 Euro und mehr auf Giro- und Tagesgeldkonten haben. Wenn sich die Inhaber der Konten nicht melden, wird ihr Geld beim Amtsgericht hinterlegt. Es geht um mehr als 650 Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadtsparkasse wie berichtet 1825 Kunden angeschrieben, die mehr als 250.000 Euro auf ihren Giro- und Tagesgeldkonten verwahrten – insgesamt 672 Millionen Euro, wie das Geldhaus mitteilte. Die Kontoinhaber wurden vor die Wahl gestellt, Negativzinsen für Beträge über 100.000 Euro wie in Neukunden-Verträgen per Unterschrift zu akzeptieren, oder ihr Geld abzuheben, zu überweisen oder in Aktien sowie Fonds anzulegen. Die Stadtsparkasse vermittelte mit einer extra eingerichteten Plattform sogar an andere Banken. Als sich ein Teil der Kunden nicht bewegte, drohte das Geldinstitut im November mit Kündigungen.