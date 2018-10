Düsseldorf: Stadtrat beschließt Open-Air-Gelände

Das Festival Rock in Rio, hier der Ableger in Lissabon, möchte auf der neuen Open-Air-Fläche gastieren. Foto: PoE GmbH

Düsseldorf Jetzt also doch: Die Fläche soll kommen. Anders als vor dem schließlich gescheiterten Ed-Sheeran-Konzert soll eine sorgfältige Prüfung vor der ersten Veranstaltung stehen.

Die Arena behält ihren Namen Für eine kontroverse Diskussion auch innerhalb der Fraktionen sorgte noch einmal die Benennung des Stadions in Merkur Spiel-Arena. Die Linke hatte beantragt, die Umbenennung zurückzunehmen. Fraktionssprecher Lutz Pfundner fürchtet eine Werbung für Spielsucht – und verglich das Sponsoring durch Spielhallenbetreiber Gauselmann mit der Umbenennung in „Marlboro Rauch-Arena“. Die Grünen schlossen sich der Linken an. Auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) findet den Namen „wirklich gruselig“, die Liberalen konnten sich aber nicht auf eine einheitliche Linie einigen. Die gab es auch nicht bei der CDU. Eine große Mehrheit der Unions-Fraktion stimmte aber dagegen, das Sponsoring noch zu stoppen. Fraktionschef Gutt verwies darauf, dass der Beschluss ordnungsgemäß im zuständigen Gremium getroffen worden sei. Die SPD lobte den Deal, der dem Sport viel bringe. Am Ende bedeutete das eine deutliche Mehrheit gegen den Antrag.