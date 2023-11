Solidarität mit Israel Stadtrat bekennt sich mit gemeinsamer Erklärung zu Israel

Am 9. November erinnern Stadt und Land gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde als Zeichen der Geschlossenheit und des Zusammenstehens an die Verbrechen der Pogrome vom 9. November 1938. Wir erinnern an das unendliche Leid, welches Jüdinnen und Juden in dieser Nacht und in den Jahren des NS-Regimes hier in Düsseldorf, in Deutschland und weltweit erlitten haben. Daraus erwächst unsere Verantwortung, unermüdlich dafür einzutreten, dass Antisemitismus und Ausgrenzung keinen Platz in der Gesellschaft haben. Wenn wir an diesem Tag entschieden sagen: Nie wieder darf so ein Menschheitsverbrechen geschehen, dann ist dieses „nie wieder“ jetzt.