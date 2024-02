Sonderausstellung und digitale Führung Was das Stadtmuseum zum 150-jährigen Bestehen plant

„Möchte Bilder unter ihrer Adresse morgen nach Düsseldorf senden. Rückantwort bezahlt. Georg.“ Das kleine Telegramm gehört zu den kürzeren der vielen Mitteilungen, die Prinz Georg von Preußen Ende des 19. Jahrhunderts an die Leiter des Historischen Museums in Düsseldorf geschickt hatte. Gesammelt sind diese derzeit in einer Sonderausstellung zu sehen, mit der das heutige Stadtmuseum nun sein 150-jähriges Bestehen feiert. Doch stehen sie vor allem sinnbildlich dort, zwischen besonderen Stücken zur Stadtgeschichte, die das Museumsteam aus der Sammlung heraus und in den eigenen Flügel neu kuratiert hat. Einerseits, um den Bogen zur Museumsgründung im Jahre 1874 zu schlagen. Andererseits, um mit den Briefen des Prinzen die besondere Geschichte des ältesten Museums der Stadt zu unterstreichen.