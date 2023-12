Stadtmuseum Düsseldorf Die museumsreifen „Schätze“ der Düsseldorfer

Es gibt wohl nur wenige Orte in der Stadt, an denen sich ihre Geschichte so sehr bündelt, wie an der Berger Allee. Hunderte kunst- und stadthistorische Exponate, Gemälde und Fotografien erzählen in den Ausstellungen des Stadtmuseums die Entwicklung von den Anfängen des rheinischen Fischerdorfs bis zur Metropole der Gegenwart. Noch viel mehr lagern in den Archiven des ältesten Museums der Stadt, welches im kommenden Jahr seinen 150. Geburtstag feiert. Einige Exponate stammen von den Bürgerinnen und Bürgern selbst. „Wir erhalten häufig Anfragen von Menschen, die einen tollen Stich oder einen besonderen Gegenstand haben. Und die uns dann fragen, was es damit auf sich hat“, sagt Sigrid Kleinbongartz, stellvertretende Direktorin des Stadtmuseums.