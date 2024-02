Düsseldorf-Stadtmitte Mann nach Taschendiebstahl festgenommen

Schließlich wurde beobachtet, wie sich der Verdächtige an der Handtasche einer Frau in einem Café an der Oststraße zu schaffen machte. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche über eine Stuhllehne gehängt. Der Mann entfernte sich auf die Straße, leerte die entwendete Geldbörse und steckte sich mehr als 100 Euro ein.