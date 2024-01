Karneval in Düsseldorf Stadtdechant Frank Heidkamp segnet Wagen für Rosenmontag

Düsseldorf · Mitglieder des Düsseldorfer Narrencollegiums feierten in der Wagenbauhalle in Bilk das Richtfest ihres Gesellschaftswagens. Noch wird an dem Gefährt gebaut.

07.01.2024 , 15:08 Uhr

Stadtdechant Frank Heidkamp (l.) und Dennis Vobis bei der Segnung in Bilk. Foto: Anne Orthen Foto: Anne Orthen (orth)

Von Tino Hermanns