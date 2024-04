Düsseldorf im EM-Fieber Stadtbüchereien entdecken den E-Sport

Düsseldorf · Vor der Euro 2024 laden neben der Zentralbibliothek auch die Stadtteilbüchereien zum Kräftemessen an der Konsole ein. Das Kick-Off-Treffen findet am 25. April statt, das Finale geht am 25. Mai über die Bühne.

16.04.2024 , 15:03 Uhr

Die Stadtbüchereien in Düsseldorf veranstalten vier Wochen lang ein großes E-Sport-Turnier. Foto: Stadt Düsseldorf

Von Marc Ingel