Lange Nacht der Bibliotheken : Stadtbüchereien Düsseldorf beteiligen sich an landesweiter Aktion

Düsseldorf Am Freitag findet die landesweite Nacht der Bibliotheken statt – wegen der Pandemie nur digital. Die Stadtbüchereien Düsseldorf beteiligen sich unter anderem mit Vorträgen und Workshops.

(kess) Die Stadtbüchereien Düsseldorf beteiligen sich auch in diesem Jahr an der landesweiten „Nacht der Bibliotheken“. Los geht es am Freitag, 19. März, um 16 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung komplett digital statt. In Düsseldorf beteiligen sich neben der Zentralbibliothek auch die Stadtteilbüchereien Bilk, Unterbach und Wersten. Das Motto lautet „Mitmischen“, dazu heißt es von der Stadt: „In der Bibliothek finden Bürgerinnen und Bürger alles, um sich eine Meinung bilden zu können, um mitdiskutieren und unsere Gesellschaft mitgestalten zu können.“