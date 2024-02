Stadtbüchereien Düsseldorf Bester Jahresstart in 140-jähriger Historie

Bei der Kindermuseumsnacht am 26. Januar gab es ebenfalls viele Besucher: Allein 500 Teilnehmer waren von 17 bis 22 Uhr in der Kinderbibliothek des KAP1. Neben der Zentralbibliothek hatten sich auch viele andere Düsseldorfer Museen und das Stadtarchiv an der Aktion beteiligt. Ein Doppeldeckerbus hatte dabei die Kinder zu den beteiligten Institutionen gefahren. In der Bibliothek stand Basteln mit wiederverwendbaren Materialien auf dem Plan. In einer Druckwerkstatt konnten sich die Kinder eigene Taschen mit ihrem Namen bedrucken lassen.