Düsseldorf: Stadtbücherei boomt online

Die Ferienzeit hat einen großen Ansturm auf die digitalen Angebote der Stadtbüchereien ausgelöst. Im Monat Juli wurden über 28.000 elektronische Bücher, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen aus der „Onleihe“, der digitalen Zweigstelle der Stadtbüchereien, entliehen.

Über 55.000 digitale Bücher, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen stehen jedem Nutzer der Stadtbücherei an jedem Ort der Welt über das Internet zur Verfügung.

Im Monat Juli wurden bislang die meisten digitalen Medien in diesem Jahr ausgeliehen. Allein am Sonntag, 29. Juli, wurden 1165 digitale Medien registriert. Insgesamt wurden im Juli über 5000 Medien mehr entliehen als im Vormonat Juni.

Das Angebot der „Onleihe“ wird um weitere digitale Möglichkeiten ergänzt, so dass auch am Urlaubsort zusätzlich Dienste und Medienangebote der Stadtbüchereien genutzt werden können. Mit dem digitalen Pressekiosk PressReader können so Ausschnitte aus über 7000 Zeitungen und Zeitschriften aus aller Welt gelesen werden. Eltern können zusammen mit ihren Kindern mit der App TigerBooks auf über 2500 teilweise animierte eBooks für Kinder zugreifen.