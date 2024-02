Straßenumbenennungen in Düsseldorf Stadt zieht Vorschlag für Becher-Straße zurück

Und diese Namen wurden mit jeweils großer Mehrheit umbenannt: Leutweinstraße in Auenblick, Petersstraße in Eisvogelweg, Pfitznerstraße in Clara-Schumann-Straße, Woermannstraße in Am Auwald, Lüderitzstraße in An der Kämpe, Wilhelm-Schmidtbonn-Straße in Erika-Mann-Straße, Hans-Christoph-Seebohm-Straße in Helene-Weber-Straße, Porschestraße in Ilna-Wunderwald-Straße, Wissmannstraße in Hermann-Smeets-Straße und Schlieffenstraße in Radschlägerweg. Den Bürgern sollen bei der Änderung von Papieren, Ausweisen und Unterlagen keine Kosten entstehen.