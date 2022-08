Verwaltung in Düsseldorf : Stadt will mit neuer Kampagne Einsatzkräfte für den OSD gewinnen

Düsseldorf Mit Plakaten wirbt die Stadt um neue Kräfte für den Außendienst des Ordnungs­amtes. In diesem Jahr sollen insgesamt 30 zusätzliche Stellen besetzt werden.

(kess) Mit einer neuen Kampagne will die Stadtverwaltung Personal für den Ordnungs- und Servicedienst (OSD) gewinnen. Die Plakatmotive sind ab sofort auf Werbeflächen überall im Stadtgebiet zu sehen und sollen laut Mitteilung Interessenten ansprechen und zum Nachdenken anregen. Zudem wird die Kampagne auch in den sozialen Medien und online ausgespielt.

Insgesamt sollen in diesem Jahr 30 zusätzliche Stellen beim OSD neu besetzt werden. Seit Beginn des Projekts „Prävention, Ordnung und Sicherheit in Düsseldorf“ im März 2021 seien aus 1300 Bewerbungen 71 Personen eingestellt worden. Kostenpflichtiger Inhalt Die Aufstockung des Ordnungsdienstes war eines der zentralen Wahlkampfversprechen von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) gewesen.

56 Kräfte haben ihren Dienst laut Stadt bereits angetreten, weitere 15 befinden sich noch im Einstellungsverfahren. Zudem werden am 1. September wieder 15 neue Auszubildende im OSD an den Start gehen. Man freue sich über die bisherigen Erfolge in der Akquise, sagt Personaldezernent Michael Rauterkus, „wollen uns aber frühzeitig für die weitere personelle Aufstockung in diesem sowie in den Folgejahren wappnen.“ Dazu sei die neue Kampagne ein wesentlicher Anreiz.