Verwaltung in Düsseldorf : Stadt wartet bei Abwassergebühren mit möglicher Senkung

Verwaltung in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Urteil auch mit Folgen auch für Düsseldorf. Jahrelang wurden die Abwassergebühren aufgrund einer falschen Grundlage berechnet. Doch die Stadt will erst einmal abwarten, bevor sie eine mögliche Gebührensenkung in Aussicht stellt.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Ein Gerichtsurteil setzt die Kommunen bei den Abwassergebühren unter Druck – und könnte auch in Düsseldorf zu einer deutlichen Reduzierung der Abgabe und sogar einer Rückzahlung führen. Die Stadt Düsseldorf ist eine Woche nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts allerdings noch zurückhaltend mit Aussagen zu den Folgen.

Während einige andere Kommunen bereits eine deutliche Senkung in Aussicht gestellt haben, heißt es aus dem Düsseldorfer Rathaus, man warte noch die Urteilsbegründung und die Rechtskraft des Urteils ab.

Ein Bürger hatte in einem vom Steuerzahlerbund unterstützen Musterverfahren erfolgreich gegen die Berechnung der Gebühren in Oer-Erkenschwick für das Jahr 2017 geklagt. Das Gericht bemängelte „grundlegende Kalkulationsfehler“ der Kommune, unter anderen mit Blick auf Abschreibung und Verzinsung. Die Gebühren waren insgesamt um rund 18 Prozent überhöht. Bei 599 Euro Gebühren, die der Kläger bezahlen musste, wären das 120 Euro zu viel gezahlt.

Auch in Düsseldorf wird die hiesige Abgabe jetzt neu betrachtet. Das Gericht hatte an den Gebühren in Oer-Erkenschwick unter anderem den zu hohen kalkulatorischen Zinssatz von 6,52 Prozent bemängelt – lediglich 2,42 Prozent wären nach Ansicht der Richter angemessen gewesen.