Amphibien in Düsseldorf : Stadt warnt Fußgänger und Radler vor „Froschregen“

Düsseldorf Wenn junge Amphibien ihre Laichgewässer verlassen, um sich Lebensraum an Land zu suchen, queren sie auch Wege und Straßen. Für die winzig kleinen Tiere ist das eine große Gefahr, die Stadt Düsseldorf ruft Fußgänger, Radler und Autofahrer zur Vorsicht auf.

Der sogenannte Froschregen in Düsseldorf hat begonnen: Junge Amphibien wandern zu ihren Lebensräumen an Land und sind dabei stark gefährdet. Die Stadt bittet Spaziergänger, Rad- und Autofahrer deshalb darum, aufzupassen, damit die Tiere nicht versehentlich zertreten oder überfahren werden. Die Jungtiere sind oft gerade einmal zehn Millimeter groß und queren in diesen Tagen zu Hunderten, teils Tausenden, Straßen, Wege und Wiesen, die nahe am Wasser gelegen sind.