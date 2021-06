Viele Eingriffe in Naturschutzgebiete : Mehr Kontrollen am Düsseldorfer Stadtrand

Im August vergangenen Jahres zog die Stadt nach massiven Anwohnerbeschwerden die Notbremse und riegelte Alt-Himmelgeist mit Schranken und Ordnern ab. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Wochenende endete eine private Party am Elbsee für einen 26-Jährigen im Krankenhaus. Der Mann schwebt nach einem Faustschlag nach wie vor in Lebensgefahr. Der OSD will nun wieder verstärkt etwa am Elbsee und im Himmelgeister Rheinbogen Streife gehen, wenn die Innenstadtlage das zulässt.

Von Andrea Röhrig

Derzeit wiederholt sich das, was im ersten Corona-Jahr in der Landeshauptstadt überall da passierte, wo es Menschen hinzieht, die sich eine schöne Zeit machen wollen. Natur- und Landschaftsschutzgebiete werden von Ausflügern nahezu überschwemmt; die Besucher kommen inzwischen von Nah und Fern. Das gilt für die Urdenbacher Kämpe und den Himmelgeister Rheinbogen und da auch für die Rheinuferstrände, aber auch für den Elbsee, der auf der Grenze zwischen Hilden und Düsseldorf liegt. Der hatte sich schon im vergangenen Jahr zu einem Hotspot vor allem von jungen Besuchern herauskristallisiert. Mehrfach hatte dort der Düsseldorfer Ordnungsdienst illegale Partys sprengen müssen. Der Hildener Manfred Böhm hat Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller per E-Mail zum Handeln aufgefordert: „Die Bürger erwarten, dass die unterschiedlichen Behörden hier eine abgestimmte, zielführende Lösung finden, die das Einhalten geltenden Rechts unmissverständlich garantiert.“

Denn es geht nicht mehr nur um Vermüllung, Lärmbelästigung und Störung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete: Am vergangenen Wochenende war bei einer Schlägerei am Elbsee ein 26-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann schwebt nach Polizeiangaben nach wie vor in Lebensgefahr. Ermittlungen zufolge war er am Samstagabend mit einer Personengruppe von fünf oder sechs Männer vor Ort und dann mit einem davon in Streit geraten. Die Polizei fahndet nach den Verdächtigen und sucht nach wie vor nach Zeugen (Telefon 0211 8700). „Wir würden uns auch über Hinweise auf weitere Zeugen freuen“, sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage. Erste Schilderungen des Geschehens gibt es bereits.

Auch wegen dieses Vorfalls reagiert nun der städtische Ordnungsdienst. Dieser überprüfe nun verstärkt Kontrollschwerpunkte in den Außengebieten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt: „Mit den steigenden Temperaturen zieht es große Besuchergruppen vermehrt in umliegende Naturschutzgebiete, die unter den Menschenansammlungen, lauter Musik und dem zurückbleibenden Müll leiden. Darüber hinaus herrscht beim Baden in den dort ansässigen Freigewässern akute Lebensgefahr.“ Alleine in der vergangen Woche wurden mehrere hundert Menschen der umliegenden Naturschutzgebiete verwiesen. So wurden beispielsweise am Sonntag, 13. Juni, vom OSD 53 Verwarnungen in Himmelgeist vorgenommen. Nach vielen Protesten aus Himmelgeist war der Stadtteil in Richtung Rheinufer im vergangenen Jahr abgesperrt worden. Dort waren die Straßen so zugeparkt gewesen, dass Rettungskräfte nicht durchkamen.

Der Grund, warum der OSD in den vergangenen Monaten seltener in den Außenbezirken unterwegs war, wird in der Pressemitteilung gleich mit ausgeführt: „Pandemiebedingt war der OSD in den vergangenen Monaten sehr stark durch Einsätze und Kontrollen im Stadtzentrum gefordert. Durch die sinkenden Corona-Zahlen sind die OSD-Streifen nun wieder breiter verteilt im Einsatz.“ Kontrollen finden nun unter der Woche und tagsüber an den Wochenenden vermehrt in den Außengebieten statt, heißt es in der Meldung weiter. Aber: „In den Nachtstunden an Wochenenden konzentrieren sich die Einsätze nach wie vor auf die Altstadt und das Rheinufer, um eine zielsichere Prävention und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten zu gewährleistet.“