Problematisches Wohnquartier in Düsseldorf Die Stadt plant keine grundlegenden Änderungen beim Schaustellergelände

Das Wohnquartier an der Oberhausener Straße und am Mühlenbroich, in dem viele Schausteller leben, hat nicht den besten Ruf. Zeitweilig galt es bei Bürgern und Politikern als rechtsfreier Raum, als „No-go-Area“. Immer wieder war das Gelände Ziel von polizeilichen Einsätzen, zum Beispiel wegen dort gehorteter Diebesware. Bewohner vermittelten Spaziergängern zudem das Gefühl, sie seien dort unerwünscht und würden Privatbesitz betreten, eine Zeit lang hing im öffentlichen Straßenraum sogar ein Schild mit der Aufschrift „Privatgelände“.