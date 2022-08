Wegen drohenden Gasmangels : Stadt Düsseldorf verkürzt Heizperiode für ihre Gebäude

In Düsseldorf werden die Heizungen später angestellt. Foto: dpa/Ole Spata

Düsseldorf Die Landeshauptstadt lässt die Heizungen in ihren Gebäuden wie Ämtern, Schulen und Turnhallen erst am 1. November anmachen und möglichst nur noch zwischen 8 und 16 Uhr. Das ist Teil eines Energiesparprogramms wegen drohenden Gasmangels. Die Beleuchtung am Rathaus bleibt hingegen vorerst an – auch wegen des Standorts in der Altstadt.