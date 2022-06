Grundstück für Straße fehlt : Stadt verhandelt mit der Bahn zum Glasmacherviertel

Auf dem früheren Gelände der Glashütte in Gerresheim soll ein Wohnviertel entstehen. Foto: Arne Lieb

gerresheim Die Bahn will Flächen neben den Gleisen doch nicht verkaufen. Daher ist die Anbindung für das Wohnprojekt in Gerresheim in Gefahr. Eine Grundstück in Derendorf könnte die Lösung bringen.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Das Glasmacherviertel in Gerresheim muss umgeplant werden. Kostenpflichtiger Inhalt Wie berichtet, will die Bahn doch nicht ihre Flächen neben den Gleisen an die Stadt verkaufen – nun wird der Flächennutzungsplan für das Neubaugebiet vorerst entsprechend verkleinert. Das soll einen schnelleren Baubeginn erlauben. Stadt und Bahn verhandeln noch über einen Tausch mit einem anderen Gelände. Wenn der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung am 8. Juni zustimmt, werden derweil der Flächennutzungsplan mit der Änderung erneut öffentlich ausgelegt.

Das Bauprojekt, das als eines der größten der Stadt gilt, hat sich um Jahre verzögert, zudem steht es wegen der Turbulenzen um die Adler-Gruppe im Fokus. Von der Projektgesellschaft heißt es, man wolle einen schnellen Baustart für den ersten Abschnitt in Richtung Heyestraße. Der soll nun durch die Zweiteilung des Genehmigungsverfahrens ermöglicht werden.

Der Auslöser für die Umplanung ist, dass die Deutsche Bahn ihre schon zum Verkauf angebotenen Flächen doch nicht abgeben will. Der Konzern hat seine Strategie geändert und will das Areal für eine mögliche Nutzung als Stellfläche für Züge vorhalten. Dort sollte eigentlich die Ortsumgehung Gerresheim entstehen. Daher wird das Plangebiet nun vorerst geringfügig um die 16.000 Quadratmeter große Fläche der Bahn verkleinert.

Die Stadt hofft aber auf einen Kompromiss mit dem Staatskonzern. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilt, befindet sich eine mögliche Alternativfläche in Derendorf, westlich der Bahngleise, nördlich der Heinrich-Ehrhardt-Straße. Derzeit wird eine Studie dazu erstellt. Sollte dieser Deal scheitern, müsste das Glasmacherviertel umgeplant werden. In diesem Fall müsste die Ortsumgehung, die aus Sicht der Stadt wegen der Verkehrsbelastung nötig ist, nördlich der Bahnflächen verschoben.

In der Branche gibt es derweil viele Spekulationen um die weitere Entwicklung dieses Projekts und anderer der Adler-Gruppe. Wie das Handelsblatt in der vergangenen Woche berichtete, ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft wegen der Umstände des Verkaufs von 75 Prozent der Glasmacherviertel-Projektgesellschaft im Jahr 2019.