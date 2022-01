Demonstration am Samstag : Düsseldorf verbietet Querdenken-Protestzug

Demonstration am Samstag

Gegner der Corona-Maßnahmen sind wieder regelmäßig in Düsseldorf unterwegs. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die Stadt untersagt einen Aufzug von Impfpflicht-Gegnern, die am Samstag durch Düsseldorf ziehen wollten. Wegen des hohen Infektionsrisikos ist nur eine Kundgebung erlaubt.

Die Stadt hat einen Demonstrationszug von Gegnern der Impfpflicht untersagt, die am Samstag durch Düsseldorf ziehen wollten. Anhänger der sogenannten Querdenken-Bewegung hatten bei der Polizei eine Versammlung für den 8. Januar angemeldet, das Ordnungsamt hat dem Veranstalter den Aufzug aber am Donnerstag untersagt – aus infektionsschutzrechtlichen Gründen, wie die Stadt mitteilt. Lediglich eine Kundgebung sei zulässig.

Das Coronavirus breite sich rasant über Tröpchen-Infektionen, also etwa durch Husten oder Niesen, aus, heißt es in der Begründung. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf liegt derzeit bei 451,6. Bei einem Aufzug sei das Risiko von Ansteckungen deutlich höher als bei einer stehenden Kundgebung, teilt die Stadt mit. Zumal die vom Veranstalter angemeldeten 2000 Teilnehmer vermutlich deutlich überschritten werden, schätzen die Behörden. Auch bei den vergangenen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zogen Tausende durch Düsseldorf.