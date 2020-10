Umstrittene Demonstrationen in Düsseldorf : Stadt und Polizei streiten über Maskenpflicht für die „Coronarebellen“

Umstrittene Demonstrationen in Düsseldorf

Düsseldorf Die Teilnehmer der umstrittenen Demonstrationen in der Düsseldorfer Innenstadt tragen keine Maske – obwohl sie vorgeschrieben ist. Stadt und Polizei schieben sich die Zuständigkeit hin und her.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die umstrittenen Corona-Rebellen haben am Samstag wieder ohne Mund-Nasen-Schutz in der Innenstadt demonstriert – Stadt und Polizei schieben sich die Zuständigkeit für die Durchsetzung der Corona-Schutz-Auflage hin und her. Bei den wöchentlichen Demonstrationen treffen sich Corona-Leugner und Gegner der Schutzauflagen, Kostenpflichtiger Inhalt darunter Rechtsextreme und Anhänger der sogenannten Reichsbürger-Bewegung.