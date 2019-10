Bildung in Düsseldorf : Stadt testet Roboter-Helfer für die Zentralbibliothek

Düsseldorf „Pepper“ soll ab Mittwoch zunächst für drei Tage im Eingangsbereich im Einsatz sein. Wenn die Öffnungszeiten der Zentralbibliothek nach dem Umzug ins KAP1 erweitert werden, könnte er in Zeiten ohne Bibliothekspersonal den Besuchern helfen.

In der Zentralbibliothek am Hauptbahnhof soll jetzt ein Roboter als Helfer zum Einsatz kommen: „Pepper“ kann sprechen, hören, gestikulieren und sich in Echtzeit mit Kunden austauschen. Der Roboter wird im Eingangsbereich die Besucher bei der Orientierung unterstützen und Fragen zum Service beantworten. Mit einem Tablet auf seiner Brust können die Besucher bestimmte Informationen auch in Schrift und Bild bekommen. Ab dem kommenden Mittwoch wird „Pepper“ zunächst für drei Tage zum Testarbeiten kommen.