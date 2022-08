Nahversorgung im Düsseldorfer Süden : Stadt sucht Platz für Supermarkt in Garath

Stadt sucht Platz für Supermarkt in Garath

Düsseldorf CDU und Grüne überstimmen im Planungsausschuss die Wünsche der Bezirksvertretung 10. Sie hatte eine erneute Überprüfung gefordert – denn es gibt im Garather Zentrum keinen Platz für dieses Angebot.

Die Stadtpolitiker im Rathaus setzen sich beim Thema Nahversorgung in Garath und Hellerhof in großen Teilen über die Einschätzungen der Ortspolitiker hinweg. Das ist das Ergebnis der Sitzung des Planungsausschusses am Mittwoch. Nunmehr ist die Verwaltung durch die Stimmen der schwarz-grünen Ratsmehrheit beauftragt, für Garath-Mitte auf Grundlage eines Gutachtens zur Nahversorgung geeignete Flächen für die Ansiedlung eines Lebensmittelvollsortimenters zu suchen.