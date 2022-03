Jetzt soll es Knöllchen geben : Stadt Düsseldorf stoppt wildes Parken am Hofgarten

Am nördlichen Ende des Kö-Bogens wird seit Monaten wild geparkt. Jetzt sollen dort Strafzettel verteilt werden. RP-Foto: Ruhnau Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Mitten in der Düsseldorfer Innenstadt gibt es eine Stelle, an der seit Woche wild geparkt wird. Vor allem Baufirmen nutzen die Fläche am Kö-Bogen, aber auch private Autos sind dort zu sehen. Jetzt schickt die Stadt das Ordnungsamt.

Das Thema Parken in Düsseldorf erhitzt in diesen Tagen die Gemüter. Vor allem in den dicht besiedelten Stadtteilen ist der Parkraum knapp, dort aber soll nun beispielsweise das halbhüftige Parken auf dem Bürgersteig eingeschränkt und teils verboten werden.

In einzelnen Straßenzügen sind Anliegern bereits 55-Euro-Knöllchen angedroht worden. Vor diesem Hintergrund mag es verwundern, dass an anderer Stelle in der Stadt seit mehreren Wochen großzügig über Falschparker hinweggesehen wird – und das direkt am Hofgarten, der bekanntlich unter Denkmalschutz steht. Jetzt sollen dort Kräfte des Ordnungsamts Bußgelder verteilen.

Gleich neben der neu gepflanzten Allee Richtung Norden verläuft aktuell eine durch Kunststoffauflagen geschützte Baustraße. Sie ist für den Neubau eines Geschäfts- und Hotelbaus gegenüber von P&C eingerichtet worden. Am Ende dieser Straße parken seit mehreren Wochen täglich zwischen zehn und 20 Autos, nahe am Weiher Landskrone und dem Hofgarten insgesamt. Darunter sind Fahrzeuge von Baufirmen, aber auch viele Privat-Pkw aus der Region und aus Düsseldorf selbst.

Auf Anfrage teilt die Stadt mit, dass bei jeder genehmigten Baustelleneinrichtungsfläche grundsätzlich gelte, dass innerhalb dieses Bereiches das Abstellen von privaten Kraftfahrzeugen verboten sei. Die Verkehrsüberwachung sei über die Situation informiert und gebeten worden, das Faschparken auf der Fläche zu ahnden.