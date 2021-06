Impfdosen sind reserviert : Düsseldorf startet Impfungen in Brennpunkten

In Düsseldorf machen Arztpraxen bei der Impfaktion in belasteten Stadtteilen mit. (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Schmidt

Düsseldorf Schon Anfang Mai plante die Stadt Impfaktionen in belasteten Stadtteilen. Die Landesregierung teilte Düsseldorf dafür aber keine Kontingente zu. Jetzt aber steht Impfstoff zur Verfügung, die Ärzte werden informiert.

Hintzsche leitet den Corona-Krisenstab der Stadt und hat das Projekt mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Düsseldorf vorangetrieben. Denn anders als in Köln, wo ein Impfmobil in die Brennpunkte fuhr und sich lange Schlangen bildeten, werden in Düsseldorf die Impfdosen über die niedergelassenen Ärzte verabreicht.