Forderungen für Düsseldorfs Altstadt Stadt soll Einsatz von Pollern prüfen

Unter anderem soll geprüft werden, welche verkehrsberuhigenden Maßnahmen rund um den Stiftsplatz unter Einbindung der Mühlenstraße durch die Verwaltung initiiert werden können, um die Autoposer-Szene und den starken Durchgangsverkehr – vornehmlich in den Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr – zu unterbinden. Dabei soll insbesondere eine Abpollerung der Lambertusstraße an der Ecke Liefergasse auf eine mögliche Umsetzung hin untersucht werden. In der Vergangenheit gab es an dieser Stelle bereits Poller. Die Hülsen stecken immer noch im Boden und könnten nach Meinung der Fraktionen für neue Poller einfach und ohne hohe Kosten genutzt werden. Eine Abpollerung des Straßenzuges an Wochenenden und vor Feiertagen würde eine deutliche Entspannung der Situation vor Ort bewirken. Auch ein zunächst testweiser Einsatz von Pollern wäre denkbar.