Nach wochenlangem Streit Neue Regeln für Tageseltern – worauf Düsseldorfer Eltern jetzt achten müssen

Nach wochenlangen Protesten hat die Stadt sich mit ihrem Plan, neue Regeln für die Tagespflege aufzustellen, weitgehend durchgesetzt. Danach wird künftig auch in diesem Bereich der Kleinkinder-Betreuung der konkrete Bedarf der Eltern ermittelt. Pauschal abgerechnet werden von August an 35 Wochenstunden. Familien, die mehr Betreuung wünschen, müssen nun entweder ein Gespräch im i-Punkt-Familie führen oder in einfacher schriftlicher Form mitteilen, dass bei ihnen mehr als 35 Stunden erwünscht sind. Letzteres dürfte allerdings bei vielen Familien für Erleichterung sorgen. Denn in der ursprünglichen Fassung der Richtlinien war – neben dem Gespräch vor Ort – auch von Arbeitgebernachweisen die Rede, mit denen der längere Betreuungsbedarf dokumentiert werden sollte. Das hatten viele Eltern als Kontrollinstrument und unnötige Einschränkung ihrer Wahlfreiheit gedeutet.