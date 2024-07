Hilfe aus Düsseldorf Stadt schickt Rettungswagen mit Segen in die Ukraine

Die Hilfsaktion und der Transport werden durch das Blau-Gelbe Kreuz koordiniert. Ein Bündnis, bestehend aus den Düsseldorfer Hilfsinitiativen UAcare, Ukraine-Helfer und We are Europe, überführt mit Unterstützung der Malteser Düsseldorf sechs weitere Fahrzeuge an verschiedene Einrichtungen in der Ukraine, unter anderem an ein Militärhospital in der Stadt Kramatorsk.