Verkehrswende in Düsseldorf : Stadt schafft 1000 neue Fahrradstellplätze

Verkehrswende in Düsseldorf

Wo früher Autos parken konnten, stehen jetzt Fahrradbügel. Laut Stadt sind aber nicht viele Parkplätze wie hier an der Fleher Straße für andere Verkehrsteilnehmer weggefallen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Laut Verwaltung sind für den Bau von neuen Fahrradstellplätzen nur wenige Pkw-Parkplätze weggefallen. Für Autofahrer fordert die Politik weitere Quartiersgaragen, um den Parkdruck in den Vierteln zu verringern.

Als Baustein der Verkehrswende hat die Stadt in den vergangenen zwölf Monaten 968 neue Fahrradstellplätze geschaffen, davon 50 Stellplätze für Lastenräder. Aus Sicht der Verwaltung gelang dies nicht auf Kosten der Autofahrer, die jedoch in den innerstädtischen Quartieren vermehrt den Eindruck gewinnen, dass der öffentliche Parkraum immer knapper wird – etwa wegen der Abschaffung des halbhüftigen Parkens oder eben wegen des zunehmenden Baus von Fahrradständern auf Autoparkflächen. Ein Stadtsprecher kann den Eindruck in den Vierteln nicht bestätigen und sagt: „Der überwiegende Teil der Fahrradstellplätze wurde auf Gehsteigen geschaffen.“ Genaue Zahlen seien nicht bekannt, doch es dürften nur Pkw-Stellplätze „im niedrigen zweistelligen Bereich entfallen sein“.