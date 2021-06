Stadt ruft zur Vorsicht auf : Erhöhte Waldbrandgefahr in Düsseldorf

Düsseldorf In dieser Woche sollen die Temperaturen in Düsseldorf auf über 30 Grad Celsius klettern. Durch die anhaltende Trockenheit ist die Gefahr von Flächen- und Waldbränden deutlich gestiegen. Die Stadt warnt.

Das schöne Sommerwetter in Düsseldorf hat auch seine Schattenseiten. „Durch die hohen Temperaturen, die anhaltende Trockenheit und den frischen Wind ist die Gefahr von Flächen- und Waldbränden deutlich gestiegen“, sagt ein Sprecher der Stadt. Bereits im Frühling habe es einige großflächige Waldbrände in NRW gegeben. „Aktuell befindet sich der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) herausgegeben Waldbrandgefahrenindex in der Landeshauptstadt bei Stufe drei von fünf“, so der Sprecher. Vorsicht sei also angesagt.