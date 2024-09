„Wir investieren in die Zukunft unserer Stadt“ Düsseldorf rechnet mit dickem Millionen-Minus im Etat

Die Stadt rechnet erneut mit einem dicken Minus in der Finanzplanung für das Folgejahr. 2025 sollen die Ausgaben die Erträge um 262 Millionen Euro übersteigen. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und Kämmerin Dorothée Schneider betonten allerdings bei der Einbringung des Haushalts mit einem Rekordvolumen von 4,2 Milliarden Euro im Stadtrat am Donnerstag, dass wie in den vergangenen Jahren konservativ kalkuliert worden sei. Zuletzt war aus dem Minus stets ein Plus geworden, sodass mittlerweile 702 Millionen Euro in der Ausgleichsrücklage verbucht sind. Keller spielte darauf an, dass mit diesen Mitteln nahezu schon ein neues Opernhaus bezahlt werden könne – während die Grünen ja Einschnitte etwa in sozialen Bereichen befürchten.