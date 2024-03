Lärmbelastung in Düsseldorf So will Düsseldorf lärmgeplagten Bürgern helfen

Deshalb hat die Stadt sich nun entschlossen, Betroffenen mit einer höheren finanziellen Förderung zu helfen. Wie es in einer Mitteilung heißt, hat der Umweltausschuss den Fördersatz für Schallschutzfenster von 225 auf 300 Euro je Quadratmeter Fensterfläche erhöht. In Schlafräumen und Kinderzimmern werden zudem schallgedämmte Lüfter mit weiteren 225 Euro bezuschusst. Damit könne die Wohnsituation an lauten Straßen spürbar verbessert werden, da gerade Fenster und Balkontüren beim Eindringen von Schall die Schwachstellen darstellten.