Idee in Düsseldorf : Stadt prüft zwei Seilbahnen zur Bergischen Kaserne

Am Deutschen Ecke bei Koblenz ist eine Seilbahn im Einsatz. Düsseldorf erwägt nun ebenfalls den Einsatz einer Seilbahn. Foto: Herbert Piel / P!ELmedia

Düsseldorf Bis zum Baubeginn kann es zehn Jahre dauern. Deswegen wird vorab eine Sonderspur für Busse auf der Bergischen Landstraße vorgeschlagen.

Die Chancen für eine Seilbahn in Düsseldorf steigen. Die Stadtspitze schlägt vor, Seilbahnen zwischen Grafenberg/Gerresheim und der Bergischen Kaserne ebenso intensiv zu prüfen wie eine Bahnanbindung. Da es bis zu einem Baubeginn jedoch zehn Jahre dauern kann, wird eine Sonderspur für Busse auf der Strecke vorgeschlagen. Das Papier der Verwaltung diskutieren die Verkehrspolitiker im Fachausschuss am 26. Februar.

Hintergrund: Die Bundeswehr gibt die Bergische Kaserne auf. Das Gutachten der Stadt legt zwei Szenarien für eine Wohnnutzung auf dem Areal zugrunde: eine minimale Nutzung (1692 Wohnungen und 3450 neue Einwohner) sowie eine maximale (4500 Wohnungen und 9700 Einwohner). Klar ist: Gebaut werden soll erst, wenn das Gelände besser an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen ist. Die Stadt will das Areal als Olympisches Dorf nutzen, sollten die Spiele 2032 an Rhein und Ruhr stattfinden.

Unter dem ehemaligen Verkehrsdezernenten Stephan Keller, der nun als Spitzenkandidat der CDU gegen OB Geisel (SPD) in den Wahlkampf zieht, war eine Seilbahn abgelehnt worden. Die neue Untersuchung sieht in ihr eine erwägenswerte Lösung. Dabei geht man davon aus, dass die Fahrgastzahlen bis 2030 um 30 Prozent steigen. Gleich an der Kaserne könnte eine P&R-Station mit 1500 Stellplätzen gebaut werden. Auf dem Dach des viergeschossigen Parkhauses könnte eine Station der Seilbahn platziert werden.

Die Studie nennt zwei mögliche Seilbahntrassen: eine von der Kaserne über Wildpark/Rennbahn und Ludenberg bis Staufenplatz; die andere von der Kaserne über eine Station an den Gerresheimer Gymnasien bis zum Bahnhof Gerresheim. Beide Varianten sind rund 4,5 Kilometer lang. Bei einem Takt von 30 bis 60 Sekunden und Gondeln für 15 Personen können bis zu 1800 Personen pro Stunde und Richtung transportiert werden. Für eine Verlängerung nach Knittkuhl wäre eine Umlenkstation nötig.

Bei der ebenfalls untersuchten Straßenbahnvariante sind es bis zu 1000 Personen im 10-Minuten-Takt. Bei der Busvariante kommen die Planer auf 600 Personen. Beide Varianten, Seilbahn wie Straßenbahn, sollen weiter untersucht werden.

Bei der Bahnstrecke wurden ebenfalls zwei Varianten geprüft. Die Variante 1 ist 4,4 Kilometer lang, zwischen Gerresheim Krankenhaus und Knittkuhl gibt es vier Haltestellen. Zur Abkürzung der Serpentine am Gallberg ist ein 300 Meter langer Tunnel erforderlich. In Variante 2 ist der Tunnel sogar 1,4 Kilometer lang, die Bahn taucht erst kurz vor der Knittkuhler Straße wieder auf. So sollen Konflikte im beengten Straßenraum vermieden werden.

Bis Straßenbahnen oder Seilbahnen zur Kaserne fahren, könnte eine Sonderspur für Busse eingerichtet werden. Da 2022/’23 neue Kanäle gebaut werden, schlagen die Verkehrsplaner vor, die Straße umzubauen und zwischen Krankenhaus und Kaserne eine dritte Spur nur für Busse einzurichten. Dafür müssten Parkplätze entfallen. Die Busse würden die Spur im Wechsel nutzen. Ein Haken: Gibt es Zuschüsse für dieses Provisorium?

Die Stadt möchte eine breite öffentliche Diskussion in der Stadtgesellschaft organisieren.