Fuß- und Radverbindung in Düsseldorf : Stadt plant Sanierung der Brücke über Hafeneinfahrt

Fuß- und Radverbindung in Düsseldorf

Düsseldorf Wegen der hohen Kosten und des noch guten Zustands wird in der Verwaltung eine Ertüchtigung dem Neubau vorgezogen. In der Politik wird eine Debatte zu den Plänen der Stadt erwartet.

Die Stadt will keine neue Brücke über die Hafeneinfahrt bauen, sondern die alte sanieren. In der Beschlussvorlage, über die zunächst die Bezirksvertretung 3 (16. November) und dann der Ordnungs- und Verkehrsausschuss (24. November) diskutieren werden, heißt es, dass ein Neubau unter anderem wegen der hohen Kosten und des noch guten Zustands der Bauwerke (Brücke und Rampen) mit einem Alter von rund 30 Jahren nicht vorgesehen ist.

Dietmar Wolf, grüner Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 3, rechnet in der BV-Sitzung mit einer spannenden Debatte, denn teils wurde von der Politik ein Neubau favorisiert. „Der wäre traumhaft, ist aber in der derzeitigen wirtschaftlichen Situation der Stadt mit den Auswirkungen der Pandemie nicht möglich. Darüber kann man in den Folgejahren immer noch nachdenken“, sagt Wolf, für den die Ertüchtigung des Radverkehrs und der Radtourismus weiterhin wichtig bleiben. Die Brücke spielt dabei auch keine unbedeutende Rolle, denn sie verbindet den Rheinpark Bilk mit der Lausward und wird sowohl von Fußgängern als auch von Radfahrern stark frequentiert.