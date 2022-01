Hohe Corona-Zahlen : Düsseldorf plant kein Besuchsverbot in Kliniken

Das Evangelische Krankenhaus in Düsseldorf setzt bei Besuchern auf die 2G-plus-Regelung (Archivbild). Foto: Zelger, Thomas

Düsseldorf In Dortmund dürfen Krankenhauspatienten keine Besucher mehr empfangen – in Düsseldorf ist das trotz höherer Infektionszahlen derzeit nicht geplant. Die Stadt begründet das unter anderem mit der Bedeutsamkeit sozialer Kontakte.

Die Corona-Zahlen steigen rasant und manche Kommune greift zur Bekämpfung der Omikron-Welle zu drastischen Mitteln. So sind in Dortmund seit Montag Klinikbesuche generell verboten – mit Ausnahmen nur für werdende Eltern sowie Angehörige von Sterbenden oder Demenzkranken. In Düsseldorf, das die höchsten Infektionszahlen in ganz Nordrhein-Westfalen verzeichnet, steht eine ähnliche Regelung derzeit allerdings nicht zur Debatte.

Das teilte die Verwaltung auf Anfrage mit. „Über die Corona-Schutzverordnung und andere Landesregelungen hinausgehende kommunale Regelungen sind nur bei einem spezifischen lokalen Ausbruchsgeschehen vertretbar“, heißt es in der Stellungnahme. Zudem sei es insbesondere für erkrankte Menschen wichtig, dass sie nicht nur eine gute medizinische Versorgung genießen, sondern auch ihre sozialen Kontakte aufrechterhalten können.

„Der Besuch erkrankter Menschen in Kliniken sollte deshalb unter Einhaltung eines hohen Schutzniveaus so lange wie möglich gestattet werden“, heißt es weiter. Schon jetzt gelten für den Krankenhausbesuch in der Landeshauptstadt strenge Regeln und Einschränkungen: Im Evangelischen Krankenhaus und in der Kaiserswerther Diakonie beispielsweise setzt man auf die 2G-plus-Regelung (geimpft oder genesen plus zusätzlich negatives Testergebnis). Zudem ist pro Patient nur ein Besucher pro Tag für 60 Minuten erlaubt.