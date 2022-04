Weiter Streit um geschützten Radweg im Reisholzer Hafen : Stadt muss Markierung nachbessern

Die gelben Kreuze, die den mit zwei weißen Streifen markierten Radweg Trippelsberg aufheben sollen, fallen nicht gerade ins Auge. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Mit kleinen gelben Kreuzen war die Stadt der vom Oberverwaltungsgericht auferlegten Verpflichtung nachgekommen, den Radfahrstreifen auf der Straße Am Trippelsberg aufzuheben. So reicht das aber nicht, urteilte jetzt das Gericht.

Von Andrea Röhrig

Wer mit dem Hintergrund des Gerichtsstreits über die Einrichtung eines geschützten Radweges über die Straße Am Trippelsberg fährt, dem fallen sie auf, aber wohl auch nur dem: Die gelben Kreuze auf der Fahrbahn, mit denen die Stadt die weißen Markierungen für den Radweg in einem Abstand von rund 25 Metern durchgestrichen hat. Man könnte glatt denken, dass die weiß leuchtenden Linien im Doppelpack weiterhin den Eindruck erwecken sollen, es gäbe hier einen geschützten Radweg. Und interessanterweise halten sich an die Abgrenzung auch die meisten Verkehrsteilnehmer.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte die Stadt Ende September 2021 dazu verpflichtet, die Radwegmarkierungen „vorerst zu entfernen beziehungsweise unwirksam zu machen“. Was die Verwaltung dann mit den gelben Kreuzen meinte ausreichend erledigt zu haben. Das sah das im Reisholzer Hafen ansässige Stahl-Unternehmen, das vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht gegen die geschützte Radspur klagt, weil dadurch Parkplätze wegfallen, anders und wendete sich mit seiner Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht in Münster.

Info Das ist die Zeitschiene des Radwege-Baus Juni 2020 Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss beschließt auf Empfehlung der BV 9 die Einrichtung eines geschützten Radweges, der Protected Bike-Lane.



November 2020 Die Stadt lädt zum Pressegespräch zum Beginn der provisorischen Markierungsarbeiten.



Ende Januar 2021 Einen Eilantrag eines Unternehmens gegen den Bau des Radstreifens entscheidet das Verwaltungsgericht abschlägig.



März 2021 Die Firma legt Beschwerde beim OVG ein. Das Projekt wird von der Stadt zunächst auf Eis gelegt. Die Verwaltung will nachbessern. September 2021 Das Oberverwaltungsgericht gibt in einem Eilantrag der Klage statt: Die Stadt habe ohne ausreichende Datengrundlage und Rücksicht auf die Anlieger gehandelt. Der markierte Radweg müsse entfernt werden. April 2022 Das OVG droht der Stadt mit einem Zwangsgeld, wenn sie das Aus des Radfahrstreifens nicht besser deutlich macht. Das Klageverfahren gegen die Einrichtung der Protected Bike Lane ist weiterhin beim Verwaltungsgericht Düsseldorf anhängig.

Das folgte nun der Sichtweise der Firma: Per Beschluss, gegen den keine Rechtsmittel möglich sind, wurde die Stadt unter Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 2000 Euro dazu verdonnert, dass sie ihrer Verpflichtung binnen drei Wochen nachkommt und die Aufhebung des Radweges besser markiert. Die Stadt teilte auf Anfrage mit, dass „die Landeshauptstadt die Anordnung des Gerichts innerhalb der gesetzten Frist umsetzen wird“.

Josef Kürten, passionierter Radfahrer, der für die Grünen in der Bezirksvertretung 9 sitzt und zudem Mitglied der städtischen Fahrradkommission ist, würde sich wünschen, dass Oberbürgermeister Stephan Keller umgehend die Führung des Euroradweges am Rhein entlang und damit durch das Hafengebiet umsetzen lässt. Dann würde sich der Hickhack um einen geschützten Radweg Am Trippelsberg erledigt haben. Vor allem, da der Ausbau des Reisholzer Hafens mit einem Containerterminal vom Tisch ist. Außerdem regt Kürten an, dass die Stadt auf der von Radfahrern viel genutzten Straße zu deren Schutz mehr Halteverbotszonen, zumindest auf der dem Rhein zugewandten Seite, einrichtet. Solche Zonen hatte es 2020 kurzzeitig mal gegeben. Der Grünen-Politiker sagt, dass dort selten Fahrzeuge parkten, die zu den im Hafen ansässigen Firmen gehörten.

Die Stadt hatte im November 2020 nach einem Beschluss des Verkehrsausschusses damit begonnen, an der Straße Am Trippelsberg zwischen Bonner Straße und Karweg auf einer Länge von rund 1,2 Kilometer einen durch aufgeschraubte Trennelemente gesicherten Radfahrstreifen einzurichten.

In einer Pressemitteilung des OVG von Dienstag heißt es: „Die Stadt ist ihrer Verpflichtung, die Markierung der „Protected Bike Lane“ unwirksam zu machen, nicht hinreichend nachgekommen. Die Verwendung gelber Kreuze ist allerdings entgegen den Bedenken des Industrieunternehmens grundsätzlich geeignet, um Verkehrszeichen wie Fahrbahnmarkierungen ihre rechtliche Wirksamkeit zu nehmen.“ Bei den parallel zur Fahrtrichtung aufgebrachten Markierungen müssten die gelben Kreuze allerdings so groß und in so enger Abfolge auf die Fahrbahn aufgebracht werden, dass sie dem Verkehrsteilnehmer in jedem Moment ins Auge fielen, heißt es weiter: Die zur Realisierung eines geschützten Radweges ursprünglich auf die Straße aufgebrachte weiße Doppellinie präge den optischen Eindruck des Straßenraumes weiterhin so wesentlich, dass das Verhalten der Verkehrsteilnehmer durch sie noch immer gesteuert wird. Ob eine Erhöhung der Anzahl gelber Kreuze und deren Vergrößerung ausreiche oder ob noch andere Maßnahmen wie das (zusätzliche) Übermalen der weißen Markierungen oder eine erläuternde Beschilderung angezeigt seien, bleibe der Einschätzung der Stadt vorbehalten.