Düsseldorf-Garath Stadt mietet früheres Hildegardisheim für Geflüchtete nun komplett

Im Mai 2022 gab die Bezirksvertretung 10 der Verwaltung grünes Licht, dass das frühere Hildegardisheim erst einmal als Unterkunft für aus dem Krieg in der Ukraine geflüchtete Menschen dienen kann. Die Stadtteilpolitiker hatten einer Nutzungsänderung zugestimmt. Denn seit im Februar 2020 die 80 in der Einrichtung lebenden Senioren in den Neubau des Caritas-Altenzentrums rund 100 Meter entfernt umgezogen sind, steht der Komplex leer. Zunächst hatte die Stadt nur einen Teil des Gebäudes bezogen.