Wohnungslosigkeit in Düsseldorf : Stadt mietet erneut Hotelzimmer für Obdachlose an

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf hat die Übernachtungskapazitäten für Obdachlose erweitert und erneut Hotelzimmer angemietet. Zudem sind die Tagesunterkünfte teilweise länger geöffnet.

In Düsseldorf gibt es ab sofort wieder mehr Übernachtungsplätze für Obdachlose. Wie die Stadt mitteilt, hat sie zusätzlich 28 Unterbringungsplätze in einem Hotel angemietet. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Verwaltung dies bis Juli dieses Jahres bereits in großem Umfang getan – die Maßnahme dann aber auslaufen lassen. Jetzt wird sie mit Blick auf „den erhöhten Unterbringungsbedarf in der diesjährigen Kälteperiode“ erneuert, wie die Stadt schreibt. In den vergangenen Wochen waren auf Düsseldorfs Straßen zwei obdachlose Männer erfroren.