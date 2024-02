Tiere in Düsseldorf Taubenschläge ergeben nur Sinn, wenn nicht gefüttert wird

Die Verwaltung sieht das jedoch etwas anders, wie einer Informationsvorlage für die Bezirksvertretung 1, die am Freitag, 1. März, ab 14 Uhr im Rathaus tagt, zu entnehmen ist. Die Probleme durch die großen Taubenpopulationen in den Bereichen Worringer Platz, Hauptbahnhof und Münsterplatz konnten bei Überprüfungen durch amtliche Tierärzte zwar bestätigt werden. Ursache für die hohe Zahl an Stadttauben sei jedoch vor allem ein großes und leicht zugängliches Futterangebot sowie zahlreiche Nistmöglichkeiten in jeweils unmittelbarer Umgebung. Die im Antrag dargestellten Vorteile des in der Stadt Düsseldorf schon seit Jahren praktizierten Taubenmanagements in Kooperation mit dem Tierschutzverein seien grundsätzlich richtig und bestätigten die Erfahrungen des Instituts für Verbraucherschutz und Veterinärwesen. Zum erfolgreichen Einsatz von Taubenschlägen mit Ei-Austausch zur Reduzierung der Taubenzahl seien dabei dennoch zwei wesentliche Voraussetzungen unverzichtbar: Grundsätzlich könne das Konzept nur dann erfolgreich sein, wenn ein konsequentes Fütterungsverbot eingehalten wird und im Umfeld eines Schlages durch tierschutzgerechte Vergrämungsmaßnahmen andere Nistplätze außerhalb des Schlages verhindert werden. Ohne diese beiden Bedingungen werde ansonsten durch einen Taubenschlag ein zusätzliches Futterangebot geschaffen, was sogar zu einer Verschlechterung der Situation führen könne.