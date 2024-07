Kampf gegen Luftverschmutzung in Düsseldorf „Flüssige Bäume“ werden in Düsseldorf nicht aufgestellt

Mehrheitlich ist die Bezirksvertretung 6 im April einem Antrag der FDP gefolgt, mit dem die Verwaltung gebeten wurde, den Einsatz von einem Photo-Reaktor am Mörsenbroicher Ei zu prüfen und die Kosten dafür zu ermitteln. Bei dem Photo-Reaktor handelt es sich um ein Gerät, das Sauerstoff produziert und so viel CO 2 binden soll wie zwei ausgewachsene Bäume. Der Reaktor wird deshalb auch als flüssiger Baum bezeichnet. Ein Prototyp, der an der Universität in Belgrad entwickelt wurde, steht in der Hauptstadt Serbiens, die zu den am stärksten verschmutzten Metropolen Europas zählt.