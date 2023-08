Brennpunkt in Düsseldorf Stadt lehnt alternativen Treffpunkt für Worringer Platz ab

Noch am selben Tag hatten die Altstadt-Armenküche und das Straßenmagazin Fiftyfifty dort Suppe an Bedürftige verteilt, auch Vertreter aus der Politik kamen. „Der Druck ist immens“, sagte SPD-Ratsherr Martin Volkenrath, „es besteht unmittelbarer Handlungsbedarf.“ Seine Fraktion hat einen Antrag in die Ratssitzung in der kommenden Woche eingebracht, in dem es genau um dieses Thema geht. Volkenrath plädierte dafür, den Platz bis zum Start der Bauarbeiten, die dort geplant sind, als Pilotprojekt zu nutzen.