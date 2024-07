Gläubigerausschuss stimmt zu Düsseldorf kann Opern-Grundstück kaufen - für 137 Millionen Euro

Der Schritt war entscheidend, damit die Stadt tatsächlich über das Areal des ehemaligen Kaufhofs am Wehrhahn verfügen kann: Die Gläubigerversammlung für das 8440 Quadratmeter große Grundstück am Wehrhahn 1 hat an diesem Dienstag dem Verkauf an die Stadt Düsseldorf zugestimmt. Das teilte der Insolvenzverwalter Torsten Martini von der Kanzlei Görg mit. Kostenpflichtiger Inhalt Der Stadtrat hatte den Kauf des Areals am 27. Juni beschlossen. Schon am Tag darauf waren Vertreter der Stadt mit den Verkäufern wegen einer ablaufenden Frist beim Notar. Aber erst jetzt mit dem Ja der Gläubiger kann die Stadt das Grundstück tatsächlich erwerben.